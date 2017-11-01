«Ланус» вырвал победу у «Ривер Плейт» и вышел в финал Кубка Либертадорес

Аргентинский «Ланус» стал первым финалистом Кубка Либертадорес. В ответном полуфинальном матче подопечные Хорхе Альмирона со счётом 4:2 обыграли соотечественников из «Ривер Плейт».
По ходу матча «Ланус» уступал — 0:2, но смог забить четыре гола и вырвать победу. Первая встреча завершилась в пользу «Ривер Плейт» — 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей «Ланус» одержал победу со счётом 4:3 и вышел в финал.
Соперником «Лануса» по финалу, скорее всего, будет бразильский «Гремио», который в первом полуфинальном матче на выезде разгромил эквадорскую «Барселону» — 3:0.
«Ривер Плейт» одолел «Ланус» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес