Роджерс о матче «Селтика» с «Баварией»: на таком уровне наказывают моментально

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
«Я очень горжусь своей командой. Мы здорово отработали в защите, нашли дыры в обороне соперника и сыграли очень-очень хорошо. В пропущенных голах нужно винить только себя. На таком уровне наказывают моментально и хладнокровно. Конечно, мы расстроены, что проиграли, но из этого матча можно вынести много полезного. В последнем туре группового этапа против „Андерлехта“ мы хотим обеспечить себе выход в весеннюю стадию еврокубков», — приводит слова Роджерса пресс-служба «Баварии».
«ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов