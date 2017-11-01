«Челси» и «Арсенал» нацелились на вратаря «РБ Лейпциг» Гулачи

Лондонские «Челси» и «Арсенал» заинтересованы в услугах голкипера «РБ Лейпциг» Петера Гулачи, сообщает ESPN FC.
Уверенная игра 27-летнего венгерского футболиста произвела впечатление на английских грандов. Предтавители обоих клубов следили за игрой Гулачи в матче 10-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией», в которой «Лейпциг» проиграл со счётом 0:2. В настоящее время место Гулачи в стартовом составе немецкой команды не оспаривается.
В «Арсенале» рассматривают Гулачи в качестве преемника Петера Чеха, контракт которого с «канонирами» заканчивается летом 2019 года. Что же касается Гулачи, то он связан соглашением с «Лейпцигом» до июня 2020 года.