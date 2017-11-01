Бош уверен, что Обамейянг будет поражать ворота соперников

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош продолжает доверять нападающему Пьер-Эмерику Обамейянгу. В последних двух матчах Бундеслиги габонский футболист результативными действиями не отметился, однако голландский специалист не сомневается, что игрок вновь начнёт поражать ворота соперников.
«Когда я вижу работу Обамейянга на тренировках, преисполняюсь уверенности в том, что он вновь будет забивать. Обамейянгу может помочь только он сам. Футболисту следует работать над собой. Нормально, когда и у нападающего бывает фаза, в которой он не забивает, как обычно», — приводит слова Боша интернет-портал Goal.
По итогам 10 туров чемпионата Германии Обамейянг принял участие во всех матчах, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.