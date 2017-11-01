Роббен: редко играешь при такой атмосфере, как на стадионе «Селтика»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Селтиком» (2:1) в четвёртом туре Лиги чемпионов, отдав должное болельщикам шотландского клуба.
«Редко играешь при такой атмосфере на стадионе. Нужно немного наслаждаться этим тоже. Это было потрясающе. Но ещё важнее, что мы сегодня выиграли. Это не была наша лучшая игра, но это была третья игра за последние шесть дней. Мы были эффективны. Нужно просто порадоваться тому, что мы добились успеха. Мы идём дальше и выигрываем все свои матчи с новым тренером. До перерыва на матчи сборных нужно выиграть ещё один раз», — приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».
«ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов