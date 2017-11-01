До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роббен: редко играешь при такой атмосфере, как на стадионе «Селтика»

1 ноября 2017, среда. 07:10 Футбол

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Селтиком» (2:1) в четвёртом туре Лиги чемпионов, отдав должное болельщикам шотландского клуба.

«Редко играешь при такой атмосфере на стадионе. Нужно немного наслаждаться этим тоже. Это было потрясающе. Но ещё важнее, что мы сегодня выиграли. Это не была наша лучшая игра, но это была третья игра за последние шесть дней. Мы были эффективны. Нужно просто порадоваться тому, что мы добились успеха. Мы идём дальше и выигрываем все свои матчи с новым тренером. До перерыва на матчи сборных нужно выиграть ещё один раз», — приводит слова Роббена официальный сайт «Баварии».

«ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Селтик Арьен Роббен Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
07:31 Годин: проблемы «Атлетико»? Если бы я знал решение, был бы Симеоне
07:15 Изящный гол Дзагоева, огонь на трибуне ЦСКА и фанат, который станет мемом. Фото
07:10 Роббен: редко играешь при такой атмосфере, как на стадионе «Селтика»
07:07 Бош уверен, что Обамейянг будет поражать ворота соперников
07:06 Семеду: у ничьей с «Олимпиакосом» привкус поражения
07:04 «Челси» и «Арсенал» нацелились на вратаря «РБ Лейпциг» Гулачи
07:00 10 самых красивых болельщиц 15-го тура РФПЛ. Фотообзор
06:50 Корреа: матч с «Карабахом» был для «Атлетико» финалом
06:30 Роджерс о матче «Селтика» с «Баварией»: на таком уровне наказывают моментально
06:28 Наставник «Олимпиакоса» не исключал победу над «Барселоной»
06:15 Вальверде: сегодняшняя игра Луиса Суареса мне очень нравится
06:05 Серхи Роберто получил травму подколенного сухожилия в матче с «Олимпиакосом»
05:16 «Ланус» вырвал победу у «Ривер Плейт» и вышел в финал Кубка Либертадорес
05:10 Бензема: надеюсь, смогу сыграть за сборную Франции на ЧМ-2018 в России
04:15 Вальверде: атмосфера на стадионе в Пирее всегда была в мою пользу, но не сегодня
04:06 Габи: Лига Европы — это дерьмо, но если «Атлетико» попадёт в неё, то выиграет
03:40 Моуринью: выход МакТоминая? Неожиданно для тренера, не дающего шанса молодым
03:35 Тренер «Базеля»: мы должны верить, что можем выйти в плей-офф
03:24 Жезуш: игры с «Барселоной» и «Ювентусом» пошли на пользу репутации «Спортинга»
03:15 Аллегри: результат — единственное, что было хорошо в матче со «Спортингом»
03:13 «ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах
03:07 Курзава: не ожидал забить три мяча «Андерлехту», ведь я защитник
03:03 Фанаты «Олимпиакоса» устроили овацию Вальверде перед матчем с «Барселоной»
03:02 Моуринью: в последние дни на тренировках Марсьяль не смазал ни одного пенальти
02:58 Симеоне: «Атлетико» заслуживал победы, но судьба распорядилась по-другому
02:51 Слуцкий: приму любое решение руководства «Халл Сити»
02:37 «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:0. Видеообзор матча
02:36 Ди Франческо: это победа «Ромы», Рима и наших болельщиков
02:31 «Рома» — «Челси» — 3:0. Видеообзор матча
02:27 Хайнкес: занять первое место в группе «Баварии» будет сложно
02:25 «Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча
02:22 Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ
02:20 Витория: «Бенфика» переживает этап, который был бы сложным для любой команды
02:18 Эль-Шаарави: «Рома» провела идеальный матч, навсегда запомню этот вечер
02:13 Дзагоев признан лучшим игроком матча «Базель» — ЦСКА
02:10 Конте: игра «Челси» во втором тайме разочаровала, «Рома» проявила больше желания
02:07 Бензема — Линекеру: трудно принять критику экс-футболистов, ставших журналистами
01:59 Куртуа: не знаю, куда пропал бойцовский дух «Челси»
01:53 Тренер «Карабаха»: игра с «Атлетико» в меньшинстве помогла нашему прогрессу
01:48 Бабаев: после первого тайма расценивали ход матча довольно пессимистично
01:44 Сухи: я сыграл не лучшим образом, когда ЦСКА забивал второй гол, и разочарован
01:42 Р. Гусев: ЦСКА с Дзагоевым и без него — это две разные команды
01:38 Гончаренко: ЦСКА ещё раз показал, что у нас всё в порядке с характером
01:36 Гончаренко: не согласен, что обойма ЦСКА — это 13-14 человек
01:30 Бускетс: из 100 матчей, в которых играем так, как играли в Греции, выигрываем 95
Все новости RSS
Партнерский контент