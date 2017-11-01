Защитник «Байера» Та может перейти в «Барселону» за € 25 млн

«Барселона» продолжает проявлять интерес к защитнику леверкузенского «Байера» Жонатану Та, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, представители каталонского клуба уже неоднократно очно следили за игрой этого футболиста. Испанский гранд может попытаться приобрести футболиста в летнее трансферное окно, поскольку сумма трансферной компенсации, составляющая € 25 млн, вполне устраивает сине-гранатовых.
Та пополнил ряды «Байера» в 2015 году за € 8 млн, защищая до этого цвета «Гамбурга». Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до лета 2020 года.
«Барселона» заинтересовалась игроками «Байера» Брандтом и Та