Ульрайх: знали, что «Селтик» захочет подложить «Баварии» свинью

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал победу над «Селтиком» (2:1) в матче четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов, отдельно отметив болельщиков, пришедших на стадион «Селтик Парк». Благодаря этому результату мюнхенцы набрали 9 очков и досрочно вышли в 1/8 финала турнира.
«Знали, что „Селтик“ захочет подложить нам свинью сегодня. С поддержкой трибун их игра сильно отличалась от мюнхенской. Мы хорошо этому противостояли и периодически действовали просто отлично», — приводит слова Ульрайха официальный сайт «Баварии».
«ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов