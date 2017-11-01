Цорк: Обамейянг должен делать больше, чтобы забивать

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отметил, что ожидает от нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга большей эффективности на поле. Габонский футболист не поражал ворота соперников в двух последних матчах чемпионата Германии.
«Обамейянг и в предыдущие годы переживал фазы, в которых у него была голевая засуха. Нельзя сказать, что в последнем матче с «Ганновером-96» он не использовал стопроцентные шансы. Обамейянг должен делать больше, чтобы вновь забивать», — приводит слова Цорка Bild.
Ранее главный тренер дортмундцев Петер Бош выразил доверие игроку, который по итогам 10 туров чемпионата Германии принял участие во всех матчах, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.
Бош уверен, что Обамейянг будет поражать ворота соперников