Рыков, Терехов и Тьям должны вернуться в строй «Динамо» к матчу с «Уралом»

Сразу три травмированных футболиста «Динамо» должны вернуться в строй к матчу с «Уралом» в 16-м туре РФПЛ. Защитник Владимир Рыков, получивший перелом скуловой кости в сентябрьской игре с тульским «Арсеналом», уже вышел на поле в прошлом туре за молодежный состав бело-голубых — для набора формы. Рыков играет в специальной защитной маске, — сообщает пресс-служба «Динамо».
Также на этой неделе ожидается возвращение в строй защитника Сергея Терехова, пропустившего несколько недель из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Кали Тьям получил травму позже всех — во время тренировки дернул мышцу живота и пропустил последнюю встречу с «Тосно». Он тоже должен поправиться в ближайшее время.
Таким образом, все трое имеют хорошие шансы оказаться в заявке на матч 16-го тура с «Уралом» (3 ноября).