Дзагоев стал лидером по количеству острых передач в матче «Базель» — ЦСКА

По данным InStat, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, вышедший во втором тайме матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1), отдал больше всех точных острых передач (3). Для этого ему понадобилось всего 4 попытки (75% точных). Для сравнения, футболисты «Базеля» суммарно осуществили 3 точных острых паса за весь матч. В среднем по сезону РФПЛ Дзагоев отдаёт 5,2 острых передачи в среднем за 90 минут с точностью 42%.
Опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче против «Базеля» нанёс больше всех ударов (4). В текущем сезоне РФПЛ Вернблум нанёс всего 8 ударов (0,6 в среднем за 90 минут) и ни разу не попал в створ.
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в матче против «Базеля» стал лидером по количеству передач в штрафную (9, из них 4 точных). В текущем сезоне РФПЛ Натхо также чаще всех из игроков ЦСКА отдает передачи в штрафную и является одним из лучших игроков чемпионата по этому показателю (10,8 в среднем за 90 минут, из них 4,9 точных).