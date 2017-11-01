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Дзагоев стал лидером по количеству острых передач в матче «Базель» — ЦСКА

1 ноября 2017, среда. 09:21 Футбол

По данным InStat, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, вышедший во втором тайме матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1), отдал больше всех точных острых передач (3). Для этого ему понадобилось всего 4 попытки (75% точных). Для сравнения, футболисты «Базеля» суммарно осуществили 3 точных острых паса за весь матч. В среднем по сезону РФПЛ Дзагоев отдаёт 5,2 острых передачи в среднем за 90 минут с точностью 42%.

Опорный полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче против «Базеля» нанёс больше всех ударов (4). В текущем сезоне РФПЛ Вернблум нанёс всего 8 ударов (0,6 в среднем за 90 минут) и ни разу не попал в створ.

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в матче против «Базеля» стал лидером по количеству передач в штрафную (9, из них 4 точных). В текущем сезоне РФПЛ Натхо также чаще всех из игроков ЦСКА отдает передачи в штрафную и является одним из лучших игроков чемпионата по этому показателю (10,8 в среднем за 90 минут, из них 4,9 точных).

«Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча
Источник: InStat Sport Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Алан Дзагоев Бибрас Натхо Понтус Вернблум
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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