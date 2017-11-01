Васин — лидер по количеству выигранных единоборств в матче «Базель» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Васин в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1) стал лидером по количеству и проценту выигранных единоборств. По данным InStat, защитник ЦСКА выиграл 14 из 16 эпизодов борьбы (88%). В среднем по сезону РФПЛ Васин также демонстрирует очень высокую эффективность единоборств – выигрывает 78%, что является лучшим показателем в чемпионате.
ЦСКА во втором тайме матча против «Базеля» продемонстрировал высокую эффективность ведения борьбы. В первой половине встречи «армейцы» вступили в 88 единоборств и выиграли 50%, во второй – в 114, из которых 57% стали успешными. Стоит отметить, что в предыдущих матчах ЛЧ футболисты ЦСКА неизменно уступали противникам в этом компоненте – средний показатель выигранных единоборств после трёх туров составлял 47%.
Нападающий ЦСКА Константин Кучаев в матче с «Базелем» стал лидером по количеству отборов. Он предпринял 10 попыток отбора, 5 из которых стали успешными. Для сравнения в текущем сезоне РФПЛ он осуществляет 3,3 попытки отбора в среднем за 90 минут с эффективностью 38%.