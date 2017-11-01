Зидан: Почеттино делает исключительную работу, результаты говорят сами за себя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я очень хорошо отношусь к Почеттино. Он проделывает исключительную работу в клубе. Его результаты говорят сами за себя.
Сыграть против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» — здорово. Хороший сценарий для отличного матча с сильным соперником. Футболисты готовы играть. Не знаю, сколько будет зрителей, но мне доводилось играть на старом «Уэмбли». Это было очень приятное чувство», — цитирует Зидана Marca.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Реал» состоится 1 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Почеттино: у Зидана есть качества для того, чтобы добиться успеха в Англии