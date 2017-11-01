Защитник «Олимпиакоса»: это был очень тяжёлый матч с лучшей командой мира

Защитник «Олимпиакоса» Леонардо Кутрис поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной». Греческая команда на своём поле сыграла вничью с каталонским клубом — 0:0.
«Это был по определению очень тяжёлый матч с лучшей командой мира, и мы довольны этим моментом. Несмотря на то что мы недавно уступили „Панатинаикосу“ в чемпионате, наши болельщики сегодня пришли и дали нам столь необходимый импульс, и мы почувствовали себя более сильными на своём поле», — цитирует Кутриса официальный сайт УЕФА.
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