Матич: «Бенфика» заслуживает очков в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал победу над «Бенфикой» со счётом 2:0 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Было важно выиграть, что мы и сделали. «Манчестер Юнайтед» набрал три важных очка. «Бенфика» хорошо играла, но мы проявили характер. Надеюсь, болельщикам понравилось.
«Бенфика» меня не удивила. Это талантливая команда. Я знал, что они приедут в Манчестер играть в хороший футбол. Мне довелось два с половиной года выступать за них. «Бенфика» не заслуживает того, чтобы не иметь никаких очков», — цитирует Матича BBC Sport.
Таблицы Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
«Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:0. Видеообзор матча