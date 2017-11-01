Президент «ПСЖ»: мы вышли в плей-офф, но главное – занять первое место в группе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над «Андерлехтом» 5:0 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отметив, что теперь самое главное – занять первое место в группе.
«Было важно обыграть «Андерлехт». Здорово, что сделали, это забив пять мячей. Это придаст уверенности. «ПСЖ» уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но самое главное – финишировать первыми в группе. Это наша цель.
В матче с «Андерлехтом» футболисты отлично поработали, выложились на сто процентов. Качество игры очень важно для нас. Футболисты счастливы, когда забивают много голов, фанаты тоже. Мы могли забить ещё больше, но и этого достаточно», — цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.
«ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах