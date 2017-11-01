Дани Алвес рассказал, что мог перейти в «Ливерпуль»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес в интервью FourFourTwo рассказал, что мог оказаться в «Ливерпуле». Такой вариант появился в 2006 году, когда бразилец играл за «Севилью». В итоге сделка не состоялась и спустя два года Алвес перешёл в «Барселону».
«У меня уже было соглашение с «Ливерпулем», но по какой-то причине переход в последний момент сорвался. Я действительно не знаю, почему это произошло, поскольку, я не присутствовал на переговорах.
Что-то похожее было, когда мной интересовались «Челси» и «Реал». Но, в конечном итоге все сложилось хорошо. Я перешёл в «Барселону» и написал потрясающую историю на «Камп Ноу», — рассказал Алвес.
Дани Алвес спел и станцевал в своей машине на улице Парижа