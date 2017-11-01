Леонченко: ФИФА очень опаздывает с запретом на индивидуальные тренировки игроков

Председатель Профессионального союза футболистов и тренеров (ПСФТ) Владимир Леонченко прокомментировал возможные изменения в регламенте ФИФА по статусу и переходам игроков.
«ФИФА просит отозвать иск ФИФПро по пересмотру трансферной системы. ФИФА взамен предлагает утвердить на международном и национальном уровне систему, по которой футболист, два месяца не получавший зарплату, может расторгнуть трудовой договор, предварительно уведомив клуб за 15 дней до расторжения. И второе — запрет на индивидуальные тренировки. Недобросовестные работодатели пользуются этим по всему миру.
ФИФА с этим предложением уже сильно опаздывает. Например, в России уже с 2013 года действует запрет на индивидуальные тренировки: когда у футболиста нет возможности тренироваться с командой наравне с остальными игроками, то он может расторгнуть трудовой договор с получением финансовой компенсации от клуба. Также в России футболист может расторгнуть трудовой договор, если не получает два месяца зарплату. Только уведомление клубу надо направить за 30 дней до расторжения. В Дании же задержка зарплаты на один день – уже основание для расторжения договора.
Если ФИФА примет эти изменения, то главный вопрос — а как они будут исполняться? Ведь до сих пор в подавляющем большинстве стран мира нет независимого арбитража на национальном уровне. Например, футбольные федерации в Восточной Европе не хотят выполнять требования ФИФА с 2008 года и допускать представителей игроков для работы в национальных палатах по разрешению споров.
Даже если такие палаты созданы, то клубы их решения могут длительное время не исполнять. У нас есть примеры, когда клубы с неисполненными решениями CAS, ФИФА и РФС получают лицензии РФС для участия в соревнованиях.
ФИФА, принимая регламенты, должна гарантировать их исполнение и применять жёсткие санкции к федерациям-нарушителям. Однако практика показала, что ФИФА к этому не готова, так как избрание президента ФИФА напрямую зависит от голосов этих федераций (каждая федерация при голосовании имеет один голос).
Проблема также и в экономике футбола. В мире очень мало сильных лиг. Большинство клубов имеет основные доходы от продажи игроков, а не от проводимых соревнований. Следовательно разрыв между богатыми и бедными клубами будет только увеличиваться, что не будет способствовать финансовой устойчивости большинства клубов. Как следствие, многие футболисты также не будут вовремя получать свои зарплаты», — сказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.