Полузащитник «Манчестер Сити» Стерлинг рассказал, кого считает своими кумирами

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, кого считает своими кумирами детства, на которых он может равняться.
«Поскольку я занимался в „КПР“, постоянно видел в деле игроков первой команды, и мне больше всего нравился Адель Таарабт. Любил смотреть, как он буквально издевается на поле над соперниками. Он был действительно рождён для футбола, мне такие игроки очень импонируют. Но если говорить о настоящих кумирах, то это точно Роналду и Месси.
Ещё Роналдиньо, точно! Конечно, Роналдиньо — мой любимый игрок. Когда он был на поле, создавалось впечатление, будто он с детьми играет», — цитирует Стерлинга пресс-служба УЕФА.
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