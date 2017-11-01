Ф. Невилл: тот, кто продал Матича из «Челси» в «МЮ», должен быть уволен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл высказал мнение, что продажа полузащитника «Челси» Неманьи Матича в стан манкунианцев была огромной ошибкой со стороны лондонского клуба. Сербский игрок летом нынешнего года стал игроком «Манчестер Юнайтед».
«Что пошло не так в „Челси“? Один ответ — Матич. Решение его продать стало ужасной ошибкой. Когда Матич выходил в опорной зоне с Канте, „Челси“ был очень надежён. Тот, кто принял это решение, должен быть уволен. Если спросить у футболистов „Челси“, кого они хотят вернуть в команду, то они назовут Матича», — цитирует Невилла BBC.
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