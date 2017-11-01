Лука Зидан был прооперирован в связи с травмой плеча

Вратарь «Реала» Лука Зидан, сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана, был прооперирован. Об этом сообщает Marca.
19-летний футболист получил травму плеча, и без хирургического вмешательства обойтись было нельзя. Операция на правом плече была сделана в Лионе, под наблюдением одного из представителей медицинской службы «Реала».
Сроки, которые понадобятся французскому вратарю на реабилитацию, будут зависеть от того, как протекает восстановление. Напомним, что в августе этого года Лука Зидан дебютировал за первую команду в товарищеском матче со звёздами MLS.
В текущем сезоне Зидан принял участие в 5 матчах за «Реал В» и пропустил 6 голов.
Сын Зидана дебютировал в первой команде «Реала»