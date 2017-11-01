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Стерлинг: в детстве бросал камни в судей и в бешенстве убегал с поля

1 ноября 2017, среда. 12:30 Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в интервью пресс-службе УЕФА рассказал, каким было его футбольное детство. По словам хавбека, он был очень эмоциональным и кидал камни в арбитров.

«Я изменился. Если бы продолжал вести себя, как в детстве, получал бы красные в каждом матче. Иногда убегал с поля в бешенстве, бросал камни в судей, меня дисквалифицировали. В общем, много чего делал. Я был очень злым парнем, очень эмоциональным, когда дело касалось футбола. Сейчас научился себя вести.

Мама всегда старается вдохновить меня, но иногда после матчей перебарщивает. Так что теперь мне приходится ждать следующего дня, чтобы поговорить с ней, так как она реально думает, что могла бы быть футболистом», — рассказал Стерлинг.

Полузащитник «Манчестер Сити» Стерлинг рассказал, кого считает своими кумирами
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Рахим Стерлинг
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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