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Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все знают, какой это футболист

1 ноября 2017, среда. 13:36 Футбол

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением об игре «армейцев» в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1).

«Второй тайм в исполнении ЦСКА, думаю, понравился всем. В отличие от первого. В перерыве Виктор Гончаренко сделал перестановки, выпустил Алана Дзагоева. ЦСКА с ним заиграл по-другому. Все прекрасно знают, какой это футболист. Нужно было дождаться возвращения Дзагоева, чтобы понять, насколько «армейцы» лучше играют в атаке при нём. Алан и забить может, что вчера доказал, и передачу отдать хорошую.

Что касается подтверждения моих слов о том, что Вернблум лучший форвард, которого я видел, так это вы должны были получить подтверждение моих слов после вчерашнего матча (смеётся). Понтус ещё при Леониде Слуцком периодически выходил на позиции нападающего. Тогда это был план «Б». Для Вернблума во вчерашнем матче не стало проблемой сыграть чистого форварда. И сыграл отлично: гол плюс пас.
В ЦСКА, как я говорил раньше, идёт качественная смена поколений. Молодым ребятам нужно прибавить в стабильности. Остальные качества для удачной игры в РФПЛ и Лиге чемпионов у них есть. Пройдёт время, ребята освоятся, и ЦСКА будет выглядеть по-другому на протяжении всего сезона. Болельщикам «армейцев» нужно набраться терпения.

Три очка против трёх с «Базелем» в сдвоенных матчах – не самый плохой результат, который оставляет шансы на выход из группы. Лучше бы, конечно, было не проигрывать швейцарцам в Москве, а хотя бы сыграть вничью. Теперь впереди у ЦСКА матч с «Бенфикой», которая не в лучшем состоянии сегодня. И выездной матч с «Манчестером», что не очень хорошо. Но шансы есть», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Алан Дзагоев Понтус Вернблум Роман Широков
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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