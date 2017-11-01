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Геркус признался, что задумывался об уходе из «Локо» из-за ситуации с Миранчуком

1 ноября 2017, среда. 14:20 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что в январе нынешнего года столичный клуб уже приступил к поискам замены для полузащитника Алексея Миранчука. По словам Геркуса, он задумывался об уходе во время переговоров по контракту с хавбеком.

В итоге сторонам удалось договориться о продлении соглашения. В июне хавбек продлил соглашение с «Локомотивом» на четыре года.

«В январе был момент, когда казалось, что всё. Мы уже смотрели, кого покупать взамен за те деньги, что мы выручили бы за его продажу за 5 млн евро.У каждого игрока есть логика развития. В случае Алексея и других молодых футболистов, которые уже вызываются в сборную, важно не менять клуб, в котором они этот вызов получили. Если они поменяют клуб, случиться может всякое. У нас есть примеры переходов и в «Зенит», и в другие клубы, когда игрок плотно садился на лавку. Это было нашим аргументом: «Алексей, год до чемпионата мира – тебе не надо дёргаться. Здесь работает твоя мама, здесь играет твой брат, здесь все знают тебя и ты знаешь всех. Здесь ты будешь главной звездой». По каким-то причинам противоположная сторона говорила ему: иди в «Рубин», иди в «Зенит».

Допустим, он ушёл бы в «Рубин» к тому тренеру, который работал там в прошлом сезоне. Этот тренер ушёл, пришёл новый, стал бы Алексей играть? Да, он получает большие деньги, все отработали как надо, но выходит ли он на поле? Мы не знаем. Но это однозначно хуже, чем то, что он имеет сейчас: место в основе рядом с Фернандешем, Фарфаном и родным братом. Он послушал нас и точно не ошибся.

Во время этих переговоров было некомфортно. Я раздумывал, стоит ли продолжать работать. В общем, раздумывал о судьбах – и своей, и родины», — цитирует Sports.ru Геркуса.

Алексей Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»
Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Илья Геркус
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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