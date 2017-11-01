Коршья: «Спартак» — хорошая команда, но дома «Севилья» должна побеждать

Защитник «Севильи» Себастьен Коршья поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Наш стадион – наша крепость. Клуб в 2017 году здесь ещё не проигрывал. Чувствую, что мы непобедимы. Это не высокомерно, мы действительно так считаем.
Когда мы играем перед нашими фанатами, то испытываем необыкновенные чувства. Когда переходил в команду, знал, что болельщики «Севильи» славятся своей страстью, они потрясающие.
В матче со «Спартаком» хотим показать, что результат первой игры – случайность. Они реализовали все свои моменты, а мы, контролируя игру большую часть времени, проиграли. Конечно, «Спартак» — хорошая команда, но дома, очевидно, мы должны побеждать.
Если честно, я ждал, что мы и «Ливерпуль» пройдём дальше. Теперь «Ливерпуль» — фаворит на победу в группе. Но у нас ещё есть шанс всё исправить и финишировать первыми. Фокусируемся на «Спартаке» и должны выиграть», — цитирует Коршья Goal.
Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.