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Коршья: «Спартак» — хорошая команда, но дома «Севилья» должна побеждать

1 ноября 2017, среда. 14:30 Футбол

Защитник «Севильи» Себастьен Коршья поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

«Наш стадион – наша крепость. Клуб в 2017 году здесь ещё не проигрывал. Чувствую, что мы непобедимы. Это не высокомерно, мы действительно так считаем.

Когда мы играем перед нашими фанатами, то испытываем необыкновенные чувства. Когда переходил в команду, знал, что болельщики «Севильи» славятся своей страстью, они потрясающие.

В матче со «Спартаком» хотим показать, что результат первой игры – случайность. Они реализовали все свои моменты, а мы, контролируя игру большую часть времени, проиграли. Конечно, «Спартак» — хорошая команда, но дома, очевидно, мы должны побеждать.

Если честно, я ждал, что мы и «Ливерпуль» пройдём дальше. Теперь «Ливерпуль» — фаворит на победу в группе. Но у нас ещё есть шанс всё исправить и финишировать первыми. Фокусируемся на «Спартаке» и должны выиграть», — цитирует Коршья Goal.

Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Аналитики: «Севилья» обыграет «Спартак» на своём поле
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Себастьен Коршья
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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