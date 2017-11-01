ЦСКА одержал в еврокубках четвёртую гостевую победу подряд. Это рекорд клуба

31 октября ЦСКА выиграл у «Базеля» со счётом 2:1 в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Победа над «Базелем» стала для ЦСКА четвёртой гостевой подряд в еврокубках – это новый клубный рекорд. Трёхматчевые серии были у «армейцев» в 1991/92 гг., 2008-м и 2010 гг.
Впервые после перехода на систему «осень-весна» «армейцы» одержали две победы в групповом раунде Лиги чемпионов. Последний раз это случилось в 2011 году.
ЦСКА пятый раз обыграл швейцарский клуб. Столько же побед красно-синие одержали над итальянцами.