Кузнецов: на Витиньо надеются как на лидера ЦСКА, а он надул губки

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов, капитан золотого ЦСКА-1991 прокомментировал победу «армейцев» над «Базелем» 2:1 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также раскритиковал нападающего Витиньо. Специалист считает, что с бразильца нужно спрашивать как с лидера.
«Я не шокирован победой ЦСКА. Я на своём веку видел такое, с чем вчерашний камбэк и близко не стоит. Например, сидел на «Камп Ноу» в 1992-м, когда молодёжь ЦСКА горела в матче с «Барселоной» — 0:2. Кто в пацанов тогда верил? А они – бум – забили один, потом – бум – второй. И всё перевернулось! Потому что всегда – как бы ни складывался матч – надо биться, кусаться, бодаться на поле. Это называется карма. Бог всё видит и вознаграждает за такое.
Вчера было нечто похожее. В первом тайме «Базель» был лучше. И потом, вероятно, ослабил хватку, недооценил ЦСКА. А когда получил пару штук в свои ворота, люди уже не знали, что делать.
Правильно Гончаренко заменил Витиньо. Не знаю, что с ним сейчас происходит. Может, погода не такая, и он тоскует из-за этого, а может, личные проблемы. Но то, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зелёным пацаном, непростительно сейчас. Сейчас на него надеются как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких футболистов. С него надо спрашивать как с лидера. Видели, как бились во втором тайме Дзагоев, Вернблум и Фернандес – так и должны играть лидеры!
Если кому-то стыдно за тот ЦСКА, что играл с «Манчестером» и «Базелем» дома, то я скажу этим людям – вы многого ждёте. Надо понять проблемы ЦСКА. Посмотрите, кто там выходит на поле! Всё сразу не бывает. Нужно, чтобы люди оббились. Сегодня – им, Кучаеву, Жамалетдинову, — даётся шанс, который надо ценить. А со временем эти парни будут в сборной», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».