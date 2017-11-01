Геркус: я снабдил Сёмина орудием, которое вынесло «Зенит»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Юрием Сёминым, а также отметил, что это он снабдил орудием, которое вынесло «Зенит». Речь о Джефферсоне Фарфане, авторе дубля в матче 15-го тура (3:0). Также функционер ответил на вопрос о том, хотел ли он сделать так, чтобы Юрий Сёмин не тренировал «Локомотив».
«Когда ты говоришь «хотел», ты гипертрофируешь. Это не так. И потом – заметь, выносит игроком, который приобретен мною, под мою ответственность этой зимой, отобран спортивным директором. Так что орудием-то я снабдил», — цитирует Геркуса Sports.ru.
Функционер не согласился с тем, что Юрий Сёмин долгое время вёл аппаратную работу.
«Я бы так не говорил. Человека, с которым у меня были разногласия. Возможно, всё ещё есть и ещё будут. Но в этом как раз нет ничего страшного: у нас, как мы видим, получается совместно работать, и результат превосходит все ожидания. Причём превосходит у нас обоих – не ожидал ни я, ни, думаю, Юрий Палыч. Он эффективный тренер, он это доказал. Этого нельзя не признать.
Что касается слов о том, что я не верю в Сёмина, предлагаю дождаться окончания сезона. Только тогда можно будет давать какие-либо оценки.
Если говорить о совете директоров в июне, я высказывал опасения. Но не категорически. Я говорил: если Юрий Палыч продолжит, возможно, мы будем выступать так же, как в прошлом сезоне – а мы тогда были восьмыми. Притом что команда у нас очень сильная и способная быть минимум в пятёрке. А может ли Юрий Палыч придать ей дополнительное ускорение, мне было непонятно. Это был момент неопределённости, там можно было принимать разные решения. Мы обсудили и приняли такое решение. Однако вся эта ситуация, судя в том числе по твоим вопросам, родила слишком много слухов и домыслов, многие из которых не имеют ничего общего с реальностью", — заключил Геркус.