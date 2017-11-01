«Севилья» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 1 ноября, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Спартак».
Матч 01.11.2017 рассудит португальская бригада арбитров во главе с рефери Артуром Соарешом Диашем. В третьем туре команды впервые встретились на европейской арене, и «Спартак» выиграл со счётом 5:1. Это самая крупная победа красно-белых и крупнейшее поражение андалузцев за всю историю их участия в Лиге чемпионов.
«Спартак» на пару с «Ливерпулем» лидирует в группе Е — каждая команда набрала по пять очков. На балл меньше у «Севильи», которая опередит москвичей в случае победы в четвёртом туре.
До поражения от спартаковцев «Севилья» проиграла только один из восьми матчей с соперниками из России. Поражение (1:2) пришлось на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов—2009/10 с ЦСКА (первый матч — 1:1).