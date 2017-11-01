Сёмин: Ари проводит отдельные тренировки с командой, но его время ещё не пришло

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии здоровья нападающего Ари, который продолжает восстанавливаться после травмы колена. Бразильский футболист получил повреждение во время выездного матча 2-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу. Впоследствии Ари перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки
«Ари проводит отдельные тренировки с командой. Время ещё не пришло. Раньше времени выпускать на поле не имеем права. Когда это будет, скажут врачи», — сказал Сёмин на пресс-конференции.
«Локомотив» назвал ориентировочный срок восстановления Ари