«Севилья» огласила заявку на игру со «Спартаком»

«Севилья» огласила заявку на игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком», которая состоится 1 ноября. В число 18 футболистов вошли те же игроки, которые добились победы над «Леганесом» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги. Исключение составил травмированный Хоакин Корреа, чьё место занял Габриэль Меркадо.
Состав «Севильи»:
Вратари: Давид Сория, Серхио Рико.
Защитники: Себастьен Коршья, Серхио Эскудеро, Симон Кьер, Клеман Лангле, Габриэль Меркадо.
Полузащитники: Стивен Н’Зонзи, Микаэль Крон-Дели, Гидо Писарро, Пабло Сарабия, Эвер Банега, Хесус Навас, Гансо.
Нападающие: Нолито, Виссам Бен-Йеддер, Франко Васкес, Луис Мурьель.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Спартак». Начало – в 22:45 мск.
Коршья: «Спартак» — хорошая команда, но дома «Севилья» должна побеждать