Фанаты «Спартака» на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют: «УЕФА — мафия»

Болельщика «Спартака», которые в настоящее время присутствуют на выездном матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА с «Севильей», скандируют «УЕФА — мафия». Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, на игре присутствует около 1 тыс. фанатов красно-белых. Это только часть из тех, кто прибыл в Испанию на матч основных команд в Лиге чемпионов.
До сих пор болельщики «Спартака» испытывают трудности с покупкой билетов на матч Лиги чемпионов и, вероятно, большинству из них не удастся попасть на игру.
Напомним, что ранее УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков «Спартака» на гостевой сектор. Причиной стало то, что в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовалась пиротехника. Помимо этого из красно-белого сектора была запущена ракета в центр поля, приземлившаяся рядом с главным арбитром встречи.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» Дмитрия Егорова.