Наибольший штраф по итогам 15-го тура РФПЛ наложен на ЦСКА

1 ноября состоялось очередное заседание КДК. Итоги заседания подвёл Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
«По матчу «Арсенал» — ЦСКА: Болельщики «Арсенала» выбросили две ракеты, за что клуб оштрафовали на 100 тыс. рублей. ЦСКА за аналогичное нарушение оштрафован на 300 тыс. рублей, и ещё на 10 тыс. рублей за то, что болельщики «армейцев» залезали на решётчатое ограждение.
По матчу «Ростов» — «Спартак»: «Ростов» оштрафован на 40 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики. «Спартак» за аналогичное нарушение заплатит 90 тыс. рублей, а также за использование пиротехники добавит ещё 20 тыс. рублей.
По матчу «Амкар» — «Урал»: Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, за что клубы оштрафованы на 20 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.
По матчу «Локомотив» — «Зенит»: Болельщики питерцев скандировали нецензурную лексику и использовали пиротехнику, за что клуб заплатит 40 тыс. и 10 тыс. соответственно. В свою очередь «Локомотив» оштрафован на 60 тыс. рублей за скандирование нецензурной лексики и на 20 тыс. рублей за выброс фанатами двух шумовых средств.
По матчу «Динамо» — «Тосно»: За задержку начала матча на 3 минуты «Тосно» понесёт убытки в размере 50 тыс. рублей.
По матчу «Уфа» — «Рубин»: За скандирование оскорбительной лексики болельщиками «Уфы» клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Это их первый штраф в сезоне», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.