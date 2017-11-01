«Спартак» оштрафован на 90 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком-Нальчиком»

1 ноября 2017 г. состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета по прошедшим матчам Кубка России. Итоги заседания подвёл глава КДК Артур Григорьянц.
«По матчу «Спартак» – «Спартак-Нальчик» болельщики москвичей скандировали нецензурную лексику, за что клуб заплатит 10 тыс.рублей. За использование пиротехнических средств московский клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Решения по вопросу расизма на матче отложено, по инициативе Смертина, и будет расследовано в ближайшее время.
По матчу «Рубин» — «Крылья Советов» болельщики обеих команд скандировали нецензурную лексику, за что оба клуба заплатят по 10 тыс. рублей. За поджог болельщиками «Крыльев Советов» неизвестных предметов на трибуне клуб оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.