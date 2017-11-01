Валеро: в Китае мне предлагали в три раза больше, чем в «Интере»

Полузащитник «Интера» Борха Валеро рассказал о причинах перехода в миланский клуб и признался, что хотел закончить карьеру в «Фиорентине».
«Дело не в деньгах, если бы это было так, я бы отправился в Китай прошлой зимой, они предложили мне в три раза больше „Интера“. У меня хорошие отношения с фанатами «Фиорентины», потому что они поняли мою позицию. Я был честен с ними, и когда всё шло плохо, они всегда были рядом со мной. Я бы закончил свою карьеру во Флоренции, но не сложилось.
Идея покинуть город почти вызвала у меня головокружение. Я вышел из своей зоны комфорта, но сделал шаг вперёд, перейдя в „Интер“, — цитирует игрока Marca.
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