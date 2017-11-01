Нигматуллин: Каррера, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от игры группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком», который состоится 1 ноября в Испании.
«Если послушать игроков «Севильи», то они не сомневаются в своей победе. Речь идёт не о победе, а о том, с каким крупным счётом они сегодня победят. Это раздражает. Я жду, что «Спартак» сегодня не проиграет – это будет успешным результатом. Поражения с минимальным счётом не хотелось бы. Никто не должен никого бояться. Серьёзные команды должны друг друга уважать. Будет важно выдержать стартовый натиск испанской команды. Только с такой игрой и настроем, которые были в домашнем матче, можно сегодня на что-то рассчитывать.
Что касается высказывания Дениса Глушакова по поводу оценки уровня Массимо Карреры, то я вижу в этом заявлении долю иронии. У Глушакова и Карреры прекрасные отношения, я бы не стал серьёзно воспринимать эти слова. Каррера — современный тренер, который имеет хороший контакт с игроками. Если говорить об уровне главного тренера «Спартака», то человек, который сходу выиграл РФПЛ, может считаться топ-тренером», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.