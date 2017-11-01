Геркус: ПФЛ очень слаба, а формат молодёжного первенства нужно пересмотреть

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об уровне команд в ПФЛ и нынешнем формате проведения молодёжного первенства России.
«Сама идея, что матчи молодёжного первенства должны проходить за день до встречи основных составов, по этому же графику, с этими же перелётами, совершенно бессмысленна. Зачем они копируют первенство Премьер-Лиги? Никто не может ответить на этот вопрос. За этим ничего не стоит. Зачем молодёжному составу из западного региона страны летать в Хабаровск? Что, поближе соперников нет такого уровня? Да сколько хотите. Нужно коренным образом это всё пересмотреть. В РФС есть люди, которые этим занимаются. Вся эта история будет реформирована в ближайшие год-два. Она себя исчерпала, хотя подчеркну, что это только моё мнение.
Вообще, если вы посмотрите, как проживают низшие лиги, которые должны быть фундаментом кровеносной системы всего футбола, то там дело довольно грустное. Наш фарм-клуб «Казанка» играет сейчас во второй лиге. Я посмотрю на некоторые клубы со стороны — простите, без слёз смотреть нельзя. Мы идём на втором месте, играя юными игроками. А вторые команды «Спартака» и «Зенита» вообще спокойно обыграли всех, вышли в ФНЛ и там не затерялись. Это о чём говорит? О том, что вторая лига очень слаба. В других странах практически невозможно, чтобы клуб вторым составом лидировал в первой лиге.
У нас в регионах слабые клубы. Система подготовки очень истощилась. У нас футболистов по большому счёту готовят только академии ведущих клубов, а их не так много осталось. У нас готовят до 15 лет массово — а потом бросают. И если такие игроки не попадают в академии больших клубов, то и подготовки толком не получают. А тем более следующие возрастные категории, самые «вкусные» этапы. Лимит не позволяет этой системе обрушиться, позволяет найти должную практику ребятам, которые потом раскрываются. Без практики игры на высшем уровне они просто не станут профессиональными футболистами. Если им искусственно не ограничить конкуренцию, они её не выдержат. Неопытный игрок не может выиграть конкуренцию у мастера — так не бывает. Нужно давать скидку молодым игрокам, как давали её Морозов, Петржела, благодаря кому мы получили в Петербурге последнее поколение. Как можно это отрицать?» — цитирует Геркуса «Спорт день за днём».