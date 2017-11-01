«Краснодар» забил 8 голов «Гонведу» в Юношеской лиге УЕФА, у Игнатьева покер

«Краснодар» разгромил венгерский клуб «Гонвед» в первом матче второго раунда «Пути чемпионов стран» Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18. Встреча проходила в Краснодаре на территории Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.
Покер оформил Иван Игнатьев, два мяча забил Никита Сергеев, по одному разу отличились Сергей Бородин и Роман Куражов.
Ответный матч второго раунда «Пути чемпионов стран» Юношеской лиги УЕФА между «Гонведом» и «Краснодаром» состоится 22 ноября в венгерском Будапеште на стадионе «Йожеф Божик».
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