Игроки «Спартака» и «Севильи» устроили потасовку в матче Юношеской лиги УЕФА

«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в гостевом в матче четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Сьюдад Депортива Рамон Сиснерос Паласиос» и завершилась со счётом 3:3.
В концовке встречи футболисты испанской команды при счёте 3:2 в свою пользу спровоцировали конфликт, который перерос в потасовку с участием большого количества игроков со стороны обоих клубов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Дмитрия Егорова.
Гол на 92-й минуте спас «Спартак» в игре Юношеской лиги УЕФА с «Севильей»