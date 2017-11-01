Куадрадо: «Юве» неправильно отнёсся к игре и почти всё делал не так

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо оценил игру команды в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1).
«Ювентус» неправильно отнёсся к этому матчу и почти всё делал не так. Мы допустили слишком много ошибок. Нужно было успокоиться.
Ничья — хороший результат, теперь нам нужно побеждать в следующем матче. При таком графике легко почувствовать усталость, но это не оправдание, ведь мы играем за сильный клуб и должны добиваться требуемого результата", — сказал игрок в эфире Mediaset Premium.
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