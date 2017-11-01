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Сафонов: в «Рубине» есть ряд игроков, которые занимают чужое место

1 ноября 2017, среда. 19:19 Футбол

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о старте сезона РФПЛ в исполнении «Рубина». Казанская команда после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Пока «Рубин» — это не команда, а полуфабрикат. Видно, что есть какие-то мысли и идеи, но клуб безобразно играет в защите, что не присуще командам Бердыева. Хотя в оборонительной линии собраны футболисты, которые главному тренеру хорошо знакомы. Второй момент – затянувшаяся голевая засуха Азмуна: все ждут, когда его прорвёт. Честно говоря, я думал, что он безболезненно заменит Жонатаса, и это не только моё мнение. Но, как видим, этого не случилось. Как следствие невыразительной игры и плохих результатов – практически пустая «Казань-Арена» на матчах «Рубина».

Есть хорошая шутка: «Можно ли построить коммунизм в отдельно взятой стране? Да, можно, но жить в это время лучше в другой». Так и здесь: видно, что сегодня команда не является единым целым – во всяком случае так кажется со стороны, хотя именно командный дух всегда был сильной стороной коллективов Бердыева. Что в его «Рубине» прежних лет, что затем в «Ростове» команда была большой семьёй, все друг за друга бились. А сейчас складывается впечатление, что некоторые игроки просто доигрывают, понимая, что на них не рассчитывают. Конечно, чтобы делать какие-то выводы, нужно быть внутри команды, но по матчам «Рубина» складывается именно такое впечатление. Видно, что кто-то где-то недобегает, недорабатывает, что для бердыевских команд не присуще. И голы залетают как под копирку.

Похожая ситуация, даже ещё хуже, у того же Слуцкого в «Халл Сити», но дом за один день не строится. Весь вопрос в том, чего хотят владельцы «Рубина». Если финансирование не наладится, если и дальше ситуация будет оставаться непонятной, я думаю, что и сам Бердыев в таких условиях не сможет работать, ему нужна стабильность. А с точки зрения профессионализма, я полагаю, к Бердыеву нет претензий. Но надо понимать, что сейчас переходный период, он очень болезненный, приходится резать по живому. Думаю, в «Рубине» есть ряд игроков, которые занимают чужое место. Футбольный клуб – дорогая игрушка, но если руководство готово в него вкладываться, обновлять команду, то всё наладится», — цитирует Сафонова KazanFirst.

Сафонов: скорее «Зенит» выиграет ЛЕ, чем «Спартак» — свою группу в ЛЧ
Источник: KazanFirst Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Рубин Халл Сити Алексей Сафонов Жонатас Курбан Бердыев Леонид Слуцкий Сердар Азмун
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1 ноября 2017, среда
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