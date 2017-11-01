Лунин: испанцы с первых минут устроили охоту за игроками «Спартака» U19

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал гостевую ничью с «Севильей» (3:3) в матче четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Красно-белые сравняли счёт в этой встрече благодаря голу на второй компенсированной минуте.
«Матч получился продолжением первой игры с «Севильей», когда соперник нас также провоцировал. Готовились к этому и сегодня, но в концовке нервы не выдержали и у нас. Испанцы с первых минут устроили охоту за игроками. Старались говорить ребятам не вступать в перепалку, а в первую очередь создавать моменты и стараться забивать мячи.
В своих последних матчах мы отыгрываемся на последних минутах. Это говорить о том, что у команды есть характер. Что касается поддержки болельщиков, то это, естественно, наш 12-й игрок. Особенно их поддержка сыграла свою роль, когда мы пропустили третий мяч. Старались не подвести болельщиков сегодня.
Если говорить о потасовке, то этот момент нужно посмотреть на видео. Это неприятно, и не украшает футбол. Однако в целом матч получился зрелищным для болельщиков, а для игроков – это бесценный опыт», — сказал после матча Лунин.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».