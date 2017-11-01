100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Геркус: сын Сарсании сам подошёл и сказал, что уходит работать в «Зенит»

Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию об увольнении сына скончавшегося 7 октября спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании Дениса из «Локомотива».

«Это ложь, грубая, бесцеремонная ложь. Денис у нас работал более трёх лет. После трагедии Эрик Штоффельсхаус, спортивный директор „Локомотива“, пригласил его к себе и от имени клуба предложил любую возможную помощь. Сказал, что он может не сомневаться в своей дальнейшей карьере, мы его ценим и на него рассчитываем.

Спустя небольшое время Денис сам подошёл и сказал, что уходит работать в «Зенит» к Александру Бокию – другу своего отца. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов на новом месте", — цитирует Геркуса «Спорт-экспресс».

Сын Сарсании опроверг информацию о своём увольнении из «Локомотива»
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Илья Геркус Константин Сарсания Эрик Штоффельсхаус
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент