Геркус: сын Сарсании сам подошёл и сказал, что уходит работать в «Зенит»

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию об увольнении сына скончавшегося 7 октября спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании Дениса из «Локомотива».

«Это ложь, грубая, бесцеремонная ложь. Денис у нас работал более трёх лет. После трагедии Эрик Штоффельсхаус, спортивный директор „Локомотива“, пригласил его к себе и от имени клуба предложил любую возможную помощь. Сказал, что он может не сомневаться в своей дальнейшей карьере, мы его ценим и на него рассчитываем.

Спустя небольшое время Денис сам подошёл и сказал, что уходит работать в «Зенит» к Александру Бокию – другу своего отца. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов на новом месте", — цитирует Геркуса «Спорт-экспресс».