Билья не поможет сборной Аргентины в игре с Россией, вместо него вызван Инсуа

Полузащитник «Милана» Лукас Билья не поможет сборной Аргентины в двух ближайших матчах из-за травмы колена. Вместо него в команду вызван защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа, информирует пресс-служба сборной Аргентины.

31-летний аргентинский футболист давно испытывает проблемы с сухожилием коленного сустава, и медицинский штаб «Милана» решил дать ему время нормально восстановиться.

Таким образом, Билья не поможет сборной Аргентины в контрольных матчах с командами России и Нигерии, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно.