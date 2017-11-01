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Билья не поможет сборной Аргентины в игре с Россией, вместо него вызван Инсуа

Футбол

Полузащитник «Милана» Лукас Билья не поможет сборной Аргентины в двух ближайших матчах из-за травмы колена. Вместо него в команду вызван защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа, информирует пресс-служба сборной Аргентины.

31-летний аргентинский футболист давно испытывает проблемы с сухожилием коленного сустава, и медицинский штаб «Милана» решил дать ему время нормально восстановиться.

Таким образом, Билья не поможет сборной Аргентины в контрольных матчах с командами России и Нигерии, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно.

Полузащитник «Милана» Билья пропустит два ближайших матча команды
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Сборная России — Футбол Лукас Билья Эмилиано Инсуа Травмы — футбол
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