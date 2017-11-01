Уциев: вот читаю и не могу согласиться со словами о мягком характере Кононова

Капитан ФК «Ахмат» Ризван Уциев поделился комментариями об изменениях в тренерском штабе команды. На днях подал в отставку главный тренер Олег Кононов.

«Весь коллектив тепло принял Олега Георгиевича, когда его назначили главным тренером. Могу однозначно заявить: с ним было интересно работать, тренировки были отличные и дисциплина на высшем уровне. Вот читаю иногда и не могу согласиться с теми, кто говорит о его мягком характере. Взгляд со стороны — обманчивое мнение. Олег Георгиевич — требовательный тренер: где надо, проявит жёсткость, где надо, успокоит, подскажет. Мы видели, как он переживает. Он работал душой. Тяжело объяснить, да и нет объяснения, почему мы в нескольких матчах пропускали, едва забив. Олег Георгиевич имел полную поддержку со стороны руководства, в коллективе хорошая атмосфера. Тяжело было расставаться, но он принял такое решение. Мы, футболисты, сожалеем, что только такое короткое время довелось работать вместе с прекрасным человеком и хорошим тренером, и не снимаем с себя ответственность за отставку. В моей карьере он один из лучших тренеров, с кем довелось работать.



Готовимся, тренируемся под руководством Михаила Михайловича Галактионова. Полоса невезения обязательно пройдет. Имея такую поддержку со стороны главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова и президента клуба Магомеда Даудова просто обязаны выступать лучше. Наши болельщики отличались тем, что всегда оставались с командой. Мы исправим ситуацию, это наш долг», — цитирует игрока сайт клуба.