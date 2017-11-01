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175 лет назад 2016
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Промес: «Спартаку» будет сложно без фанов, поэтому хочу привезти для них 3 очка

Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как будет чувствовать себя команда в выездной игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» без поддержки болельщиков.

«Будет сложно в Севилье без наших фанатов, поэтому хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому.

Плохо, когда болельщики не могут поехать на выезд, чтобы поддержать свою команду. Тем более я знаю, как они хотели быть здесь, как им это важно.

Но таково решение УЕФА. Конечно, грустно, но, думаю, мы сделаем это вместе в Ливерпуле», — сказал Промес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Ранее УЕФА запретил продажу билетов болельщикам «Спартака» на гостевой сектор стадиона «Севильи». Причиной стало то, что в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовалась пиротехника. Помимо этого из красно-белого сектора была запущена ракета в центр поля, приземлившаяся рядом с главным арбитром встречи.

Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября, начало — в 22:45 мск.

Пять фанатов «Севильи» пытались перепродать билеты на матч со «Спартаком»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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