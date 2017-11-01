Промес: «Спартаку» будет сложно без фанов, поэтому хочу привезти для них 3 очка

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как будет чувствовать себя команда в выездной игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» без поддержки болельщиков.



«Будет сложно в Севилье без наших фанатов, поэтому хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому.



Плохо, когда болельщики не могут поехать на выезд, чтобы поддержать свою команду. Тем более я знаю, как они хотели быть здесь, как им это важно.



Но таково решение УЕФА. Конечно, грустно, но, думаю, мы сделаем это вместе в Ливерпуле», — сказал Промес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.



Ранее УЕФА запретил продажу билетов болельщикам «Спартака» на гостевой сектор стадиона «Севильи». Причиной стало то, что в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовалась пиротехника. Помимо этого из красно-белого сектора была запущена ракета в центр поля, приземлившаяся рядом с главным арбитром встречи.



Матч «Севилья» — «Спартак» состоится 1 ноября, начало — в 22:45 мск.

Пять фанатов «Севильи» пытались перепродать билеты на матч со «Спартаком»