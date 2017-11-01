Максименко – о матче с «Севильей» U19: очень бесит такое поведение соперника

Вратарь «Спартака» U19 Александр Максименко прокомментировал гостевую ничью с «Севильей» (3:3) в матче четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Красно-белые сравняли счёт в этой встрече благодаря голу на второй компенсированной минуте.

«Ощущения самые положительные. Очень много болельщиков из Москвы прилетело на матч. Была суперская атмосфера, гол на последних минутах – это нечто.

Что касается потасовки в конце матча, то там на нашем игроке сфолили, испанцы начали дёргать наших футболистов и толкать плечами. Я прибежал и разнял игроков. Не знаю, почему шумели болельщики в мой адрес. Это была моральная уловка – спровоцировали соперника и забили. В моменте, когда игрок «Севильи» упал и долго лежал, ничего не было. Я просто поставил руку, чтобы они разошлись, а он симулировал. Они всю игру симулировали, падали.

Что касается акции, когда наши игроки стали падать на поле, то один человек упал, а мы просто подхватили всей командой. Очень бесит, когда соперник себя так ведёт. Мы держались с ними так две игры. В первом матче я не играл, но ребята рассказывали, что было то же самое. Мы просто уже не стерпели, и это, наверное, наша ошибка. Испанские и латиноамериканские футболисты все так действуют.

Соперник был не сильнее нас, точно. Они компактно перемещались по полю. Мы пропустили три нехороших гола, но и забили три. Для нас эта ничья, наверное, — как победа. Да, могу сказать, что это один из самых крутых матчей в жизни. Особенно по эмоциям», — сказал Максименко после матча.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».