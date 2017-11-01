Марадона: Сампаоли звал в «Севилью», но я не работаю с фальшивыми людьми

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона признался, что нынешний наставник «альбиселесте» Хорхе Сампаоли приглашал его в «Севилью», с которой работал в прошлом сезоне.

«Сампаоли звонил мне, чтобы предложить совместную работу, когда он был в „Севилье“. Это случилось, когда я наблюдал за финалом Кубка Дэвиса, в тот момент звонок и раздался.



Но дело в том, что есть люди, которые ошибаются и считают, что они больше и важнее, чем есть на самом деле. Я никогда не буду работать с такими людьми», — цитирует Марадону Clarin.