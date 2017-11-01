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175 лет назад 2016
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Марадона: Сампаоли звал в «Севилью», но я не работаю с фальшивыми людьми

Футбол

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона признался, что нынешний наставник «альбиселесте» Хорхе Сампаоли приглашал его в «Севилью», с которой работал в прошлом сезоне.

«Сампаоли звонил мне, чтобы предложить совместную работу, когда он был в „Севилье“. Это случилось, когда я наблюдал за финалом Кубка Дэвиса, в тот момент звонок и раздался.

Но дело в том, что есть люди, которые ошибаются и считают, что они больше и важнее, чем есть на самом деле. Я никогда не буду работать с такими людьми», — цитирует Марадону Clarin.

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Источник: Clarin Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол ФК Севилья Диего Марадона Хорхе Сампаоли
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