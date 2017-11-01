Кузяев пропустит матч «Русенборг» — «Зенит» из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини объяснил, почему коллектив отправился в Норвегию на матч 4-го тура Лиги Европы с «Русенборгом» без полузащитника Далера Кузяева.

«Далер Кузяев не приехал в Тронхейм из-за травмы. Александра Анюкова решили оставить в Петербурге из-за правил заявки Лиги Европы", — приводит слова тренера официальная страница клуба из Санкт-Петербурга в социальной сети «Твиттер».

Матч «Русенборг» — «Зенит» пройдёт 2 ноября в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и начнётся в 23:05 мск.