Манчини: я всегда высоко ценил Бендтнера как нападающего, он очень хорош

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с «Русенборгом» и ответил на вопрос о форварде хозяев Никласе Бендтнере.

«В этом турнире все игры сложные. Надо к каждой игре подходить с максимальной концентрацией и отдаваться полностью. Завтрашний матч не будет исключением. «Русенборг» — сильная команда, и не сказал бы, что они потеряли все шансы на выход в плей-офф. Завтра будет интересно.



Бендтнер — очень хороший игрок. Я всегда высоко ценил его как нападающего. Мы несколько раз с ним встречались в рамках Премьер-лиги, было нелегко. Бендтнер — очень хороший футболист. Несмотря на то что сейчас он играет в Норвегии, а не в английской Премьер-лиге, он остался большим профессионалом и завтра будет представлять опасность для нас.



Жду, что болельщики сделают своё дело — будут болеть за команды, которые поддерживают. Жду, что наших болельщиков будет много, как и всегда на домашних и выездных матчах. Ожидаю от наших болельщиков горячей поддержки», — цитирует тренера сайт клуба.



Матч «Русенборг» — «Зенит» пройдёт 2 ноября в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и начнётся в 23:05 мск.