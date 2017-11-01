КДК отложил вопрос по расистским кричалкам фанатов «Спартака» в матче КР

Сегодня, 1 ноября, состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета по прошедшим матчам Кубка России. КДК рассмотрит вопрос по скандированию дискриминационного характера болельщиками «Спартака» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик» позже. Вопрос был отложен по ходатайству московской команды, так как все сотрудники клуба находятся в Испании, где сегодня «Спартак» проведёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Отметим, ранее КДК получил письмо от комиссара по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе РФС Алексея Смертина с просьбой рассмотреть данный вопрос.

Матч «Спартак» — «Спартак-Нальчик» прошёл 25 октября и завершился победой хозяев со счётом 5:2.